ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (30.01.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA).Der Flugzeugbauer habe vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 präsentiert, die erwartungsgemäß durch die Boeing 737 MAX-Krise schwer belastet seien. Aufgrund der weiterhin bestehenden hohen Unwägbarkeiten gebe Boeing auch für das Geschäftsjahr 2020 keine Guidance.Der neue Konzernchef David Calhoun sei bestrebt, das Vertrauen von Kunden und Investoren wiederherzustellen. Entsprechend versuche er, auch bilanziell reinen Tisch zu machen. Das sei richtig und wichtig. Nichtsdestotrotz hänge der Zeitplan für die Wiederzulassung der 737 MAX maßgeblich von den Flugaufsichtsbehörden ab. Weitere Verzögerungen über die Jahresmitte 2020 hinaus seien durchaus möglich. Durch weitere Produktions- und Auslieferungsverzögerungen könnten die Kosten schnell weiter explodieren. Auch die Kompensationsleistungen an Opfer, Kunden und Zulieferer würden noch weitestgehend auf konzerninternen Schätzungen beruhen. Donie halte daher einen weiteren Anstieg der aus dem 737 MAX-Desaster resultierenden Kosten für realistisch. Zudem habe Boeing aktuell keine Kapazität für wichtige strategische Weichenstellungen (z.B. NMA-Jet = New Midsize Airplane).Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Verkaufsempfehlung für die Boeing-Aktie. Das Kursziel werde bei USD 260,00 belassen. (Analyse vom 30.01.2020)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Boeing Co.": Keine vorhanden.