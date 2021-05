Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Konzern müsse bei der Behebung der Produktionsmängel bei seinem Langstreckenjet 787 "Dreamliner" einem Pressebericht zufolge einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Der Hersteller habe die Auslieferung des Flugzeugtyps ein weiteres Mal gestoppt, habe das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtet.Grund seien weitere Fragen der US-Luftfahrtbehörde FAA zu Boeings Problemlösungen. Der Konzern habe die Auslieferung der Dreamliner-Jets nach einer fünfmonatigen Unterbrechung erst im März wieder aufgenommen. Ein Boeing-Sprecher habe gesagt: "Wir arbeiten daran, die FAA mit zusätzlichen Informationen zur Analyse und Dokumentation im Zusammenhang mit der Überprüfung der noch nicht ausgelieferten 787-Jets zu versorgen." Auf die Maschinen, die bereits bei Fluggesellschaften im Einsatz seien, habe dies keine Auswirkungen.An der Börse kamen die Nachrichten schlecht an. Die Boeing-Aktie verlor in New York zuletzt rund 1,3 Prozent und war damit Schlusslicht im Dow Jones.Dem "Wall Street Journal" zufolge sei noch offen, wie lange die Unterbrechung diesmal dauere. So hätte die Fluggesellschaft American Airlines in dieser Woche eine Maschine erhalten sollen. Jetzt dürfte die Auslieferung frühestens kommende Woche stattfinden, zitiere die Zeitung eine ihrer Quellen.Boeing habe schon tief in Problemen gesteckt, bevor die Corona-Krise die Luftfahrtbranche in die wohl schwerste Krise ihrer Geschichte gerissen habe. Im März 2019 hätten Luftfahrtbehörden in aller Welt Flugverbote für Boeings meistgefragtes Modell, den Mittelstreckenjet 737 Max, verhängt, nachdem beim Absturz zweier Maschinen des Typs 346 Menschen gestorben seien.Neben dem skandalbelasteten Flugzeugtyp Boeing 737 Max sorge der Auslieferungsstopp vor dem Wochenende zusätzlich für schlechte Laune. "Der Aktionär" halte Konkurrent Airbus längerfristig für die bessere Alternative, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)