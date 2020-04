Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der US-Flugzeugbauer Boeing wolle doch nicht den brasilianischen Rivalen Embraer übernehmen. Der Kauf von vier Fünfteln des Verkehrsflugzeugsgeschäfts von Embraer für 4,2 Milliarden Dollar sei gescheitert, habe Boeing am Samstag mitgeteilt. Nach über zweijährigen Verhandlungen hätten Boeing und Embraer "letztendlich erfolglose" Verhandlungen über die Bedingungen der Übernahme, habe der zuständige Boeing-Manager Marc Allen erklärt. Dies sei "zutiefst enttäuschend".Embraer habe rechtliche Schritte gegen den Rückzug Boeings angekündigt. Boeing wolle wegen hausgemachter Probleme aus der Kaufvereinbarung herauskommen und nutze angebliche Unstimmigkeiten als Vorwand, habe Embraer in Reaktion auf die Erklärung Boeings mitgeteilt. Embraer werde "alle Maßnahmen" gegen Boeing für den Schaden ergreifen, der durch die "unrechtmäßige" Beendigung der Kaufvereinbarung entstehe.Die Regulierungsbehörden hätten den Deal nach und nach durchgewunken, mit Ausnahme der Europäischen Kommission, die ihn zuletzt noch geprüft habe. Durch den Kauf hätte Boeing sich Embraers Palette an kleineren Flugzeugen einverleibt. Das hätte den europäischen Rivalen Airbus geschwächt.Boeing erwähne die Corona-Krise in der Meldung nicht. Doch klar sei, dass der Virus dem Geschäft der Flugzeughersteller heftig zusetze, mit ungewissen langfristigen Folgen. Dazu komme für Boeing noch das Problem mit der 737 Max. Das Modell sei seit zwei Flugzeugabstürzen weltweit mit Startverboten belegt.Mittlerweile seien bereits viele negative News im Kurs von Boeing eingepreist. Dennoch bleibt die Boeing-Aktie ein heißes Eisen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär"."Der Aktionär" favorisiere in der Branche weiterhin den europäischen Konkurrenten Airbus. Die Aktie von Airbus werde von der Corona-Krise allerdings ebenfalls massiv gebeutelt. In den vergangenen Wochen habe das Papier deutlich eingebüßt. Am heutigen Montag verliere die Aktie erneut 2,6 Prozent und sei damit der schwächste Wert des Tages im DAX. Wichtiger Support sei das März-Tief bei 47,70 Euro. Nur für risikobereite Anleger, so Marion Schlegel. (Analyse vom 27.04.2020)Mit Material von dpa-AFX