Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (11.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.China habe den weltweit am schnellsten wachsenden Flugzeugmarkt. Daran würden auch Handelsstreitigkeiten kaum etwas ändern. Der US-Flugzeugbauer Boeing habe nun seine langfristige Prognose für die Flugzeugnachfrage in China deutlich erhöht. Die Boeing-Aktie gebe dennoch nach.Der Aktienkurs von Boeing habe zuletzt leichte Abschläge gezeigt, die v.a. technisch bedingt gewesen seien. Die US-Notierung sei an einer kurzfristigen Abwärtstrendlinie bei gut 350 USD abgeprallt. Bei 335,75 USD würden die 200-Tage-Linie und eine Aufwärtstrendlinie verlaufen, die nicht unterschritten werden sollten. Im deutschen Börsenhandel sollte adäquat das Niveau um 294 Euro nicht nachhaltig durchbrochen werden, sonst drohe ein weiterer Rückfall bis 280 Euro. Die Boeing-Aktie sei angesichts der Zukunftsperspektiven allerdings weiterhin langfristig haltenswert. "Der Aktionär" habe als Ziel 355 Euro ausgegeben, wobei bei 235 Euro die Stopp-Loss-Reißleine gezogen werden sollte, so Martin Mrowka, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:295,00 EUR -0,77% (11.09.2018, 15:47)