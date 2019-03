Börsenplätze Boeing-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

325,57 EUR -3,38% (18.03.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

327,49 EUR -0,07% (19.03.2019, 08:45)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

372,28 USD -1,77% (18.03.2019, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.03.2019/ac/a/n)



Berlin (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Heibel-Ticker":Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Ersten Vermutungen zufolge mache der große Auftrieb der neuen Boeing 737 MAX 8 Probleme, die durch das entsprechende Korrektursystem MCAS in den Griff bekommen werden sollte. Das scheine nicht einwandfrei zu arbeiten und Piloten seien nicht ausreichend auf dieses neue System hingewiesen worden, so die Vermutungen nach dem zweiten Absturz einer Boeing 737 MAX 8 innerhalb weniger Monate.Das Modell werde erst seit 2017 ausgeliefert, bislang würden 370 Maschinen von Fluglinien betrieben. Das noch junge Modell solle der Kassenschlager von Boeing werden, 5.000 Bestellungen lägen vor. Aktuell würden alle 370 Maschinen am Boden bleiben, bis die Ursache der beiden Abstürze geklärt und eine Lösung gefunden sei.Erinnerungen würden wach: Ob Boeing Dreamliner oder Airbus A380, die Einführung neuer Flugzeugmodelle sei stets mit Geburtsfehlern einhergegangen. Doch 370 Todesopfer binnen weniger Monate habe noch keine Modelleinführung gefordert. Und so habe nun die US-Regierung eine Untersuchung des Zulassungsprozesses des neuen Modells durch die US-Flugbehörde FAA eingeleitet. Der Vorwurf laute, Boeing habe nicht die erforderlichen Informationen geliefert bzw. die FAA habe sie nicht gefordert, um das neue MCAS-System ausreichend zu prüfen.Boeing sehe sich aktuell also gleich zwei Problemen gegenüber: Zum einen müssten Ingenieure eine Lösung für das fehlerhafte Verhalten des MCAS-Systems finden. Das könne teuer werden, da inzwischen im Raum stehe, der konstruktionsbedingt hohe Auftrieb könne gar nicht durch ein MCAS-System gelöst werden, sondern die gesamte Konstruktion müsse überarbeitet werden.Mit einem KGV 2020e von 16 bei einer erwarteten Dividendenrendite von 2,1% sei das Umsatzwachstum von 7 bis 10% von Boeing in meinen Augen sehr sportlich bewertet. Das hohe Bewertungsniveau sei aufgrund der langfristig guten Planbarkeit des Konzernumsatzes sowie der Kosten gerechtfertigt gewesen. Gewesen! Denn die oben angesprochenen Kosten, die nun auf das Unternehmen zukämen, seien nicht das einzige Problem des Konzerns. Der Vertrauensverlust, der allein schon in Folge der Untersuchung des Zulassungsprozesses zu erwarten sei, werde dem Konkurrenten Airbus in die Hände spielen. Die nächsten Bestellungen dürfte Airbus verbuchen. Vielleicht gebe es sogar Boeing-Kunden, die ihre Bestellungen nun stornieren und zu Airbus überwechseln würden.30 Mrd. Euro Marktkapitalisierung habe Boeing verloren. Das klinge happig, sei aber vor dem Hintergrund der zuvor hohen Bewertung des Konzerns in Heibels Augen noch nicht das Ende vom Lied. Sollten tatsächlich Mauscheleien beim Zulassungsprozess aufgedeckt werden, dürfte die Boeing-Aktie nochmals unter Druck geraten. Für einen spekulativen Kauf sei es daher in seinen Augen noch zu früh. Auch langfristig fundamental orientierte Anleger sollten seiner Einschätzung nach noch ein wenig auf günstigere Gelegenheiten warten, so Stephan Heibel, Chefredakteur und Herausgeber des "Heibel-Ticker", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Ausgabe 11 vom 15.03.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link