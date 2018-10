XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

318,82 EUR +2,62% (25.10.2018, 16:35)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

317,82 EUR +2,14% (25.10.2018, 17:08)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

361,21 USD +1,85% (25.10.2018, 17:04)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.10.2018/ac/a/n)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing -Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Der US-Flugzeugbauer zeige nach wie vor eine sehr solide Entwicklung, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch für Q3 2018 habe Boeing solide Finanzkennzahlen präsentiert, die die Erwartung (Konsens nach Thomson Reuters) übertroffen hätten.Trotz der leichten Anhebung seiner Planung bleibt Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, in einer aktuellen Aktienanalyse bei seiner Halteempfehlung für die Boeing-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 385 USD. (Analyse vom 25.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: