Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

332,60 EUR -0,01% (12.11.2019, 12:44)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

366,96 USD +4,55% (11.11.2019, 22:02)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (12.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwei Fluggesellschaften hätten bereits angekündigt, dass sie nicht davon ausgehen würden, dass die Maschinen 737 MAX vor März 2020 wieder im Flugplan beinhaltet sein würden. Boeing habe aber auch angekündigt, die Auslieferung der Maschinen schon im kommenden Monat wieder aufnehmen zu wollen. Das habe dazu geführt, dass die Boeing-Aktie gestern deutlicher habe steigen können. Der Aktienprofi bleibe aber skeptisch und verweise dabei z. B. auf die offene Frage von Schadenersatzforderungen.Martin Weiss empfiehlt weiterhin, die Finger von der Boeing-Aktie wegzulassen, so der stellvertretende Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.11.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:332,75 EUR +5,28% (12.11.2019, 12:22)