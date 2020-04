Börsenplätze Boeing-Aktie:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der durch das 737-Max-Debakel und die Corona-Krise geschrumpfte US-Luftfahrt-Riese müsse sparen. Vor einigen Wochen seien bereits Abfindungsprogramme für die Mitarbeiter angekündigt worden. Nun kristallisiere sich der Umfang der Stellenstreichungen bei Boeing heraus. Jede zehnte Stelle könnte bei dem Airbus-Rivalen wegfallen, habe das "Wall Street Journal" (kostenpflichtig) berichtet und berufe sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen.Die Corona-Krise treffe Boeing mit voller Wucht - das gelte vor allem für den Bau von zivil genutzten Flugzeugen. In dieser Sparte solle auch ein Großteil der Stellenstreichungen stattfinden, habe das WSJ berichtet. Boeing beschäftige etwa 160.000 Mitarbeiter.Im Gegensatz zum europäischen Flugzeugbauer Airbus, der auf Staatshilfen verzichten wolle, werde Boeing kaum um eine staatliche Milliardenstütze herumkommen. Kurz vor Ostern habe der US-Konzern die Investmentbanken Lazard und Evercore mit der Beratung bei der Analyse von Regierungshilfe und möglicher Kapitalaufnahme beauftragt.Die Boeing-Aktie habe am Ostermontag im US-Handel wieder deutlich gefallen. Zum Schluss habe ein Minus von drei Prozent auf 147,33 Dollar zu Buche gestanden. Seit Ende März arbeite der Dow Jones-Titel an einer Bodenbildung.Die mittelfristigen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die Boeing-Bestellungen seien noch nicht absehbar.Die Boeing-Aktie bleibt daher ein heißes Eisen, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Interessierte Neueinsteiger sollten daher eine klare Bodenbildung abwarten. (Analyse vom 14.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link