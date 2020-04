Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

138,40 EUR +0,04% (20.04.2020, 12:19)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

137,66 EUR -2,67% (20.04.2020, 12:34)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

154,00 USD +14,72% (17.04.2020, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (20.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Der angeschlagene US-Luftfahrtriese müsse in der Coronavirus-Krise erneut eine Absage für eine Bestellung des Problemfliegers Boeing 737 Max hinnehmen. Die China Development Bank Financial Leasing Co. habe heute einen Auftrag über 29 Maschinen storniert. Am Freitag habe bereits die Leasing-Tochter von General Electric (GE) mit einem Rückzieher geschockt.Dass die Boeing-Aktie dennoch zulege, habe mit einem Mega-Auftrag aus Deutschland zu tun. Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) setze laut einem Bericht beim Ersatz für die in die Jahre gekommenenn Tornado-Kampflugzeuge der Bundeswehr auf Jets des US-Herstellers Boeing. Die Politikerin habe bei der US-Regierung formal angekündigt, dass Deutschland insgesamt 45 US-Kampfjets vom Typ F18 als Ersatz für die altersschwachen Tornados der Luftwaffe kaufen wolle, wie der Spiegel am Sonntag geschrieben habe.Boeing müsse derzeit die Stornierung von 737-Aufträgen verdauen. Nach Bewältigung der Coronavirus-Pandemie würden aber voraussichtlich viele Aufträge neu erteilt. Auch die Rüstungssparte des US-Konzerns arbeite nach dem Motto "Business as usual".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: