Kurzprofil The Boeing Company:



Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (03.06.2022/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Boeing-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) startete nach dem Allzeithoch bei 446,01 USD aus dem Januar 2019 zu einer langfristigen Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Diese habe die Aktie am März 2020 auf ein Tief 89,00 USD geführt. Nach einer anschließenden Erholung in einem bärischen Keil au 278,57 USD sei der Wert wieder unter Druck geraten. Am 9. Mai sei er unter die untere Begrenzung der Abwärtsbewegung 15. März 2021 und unter die Unterstützung bei 145,02 USD gefallen. Nach einem Tief bei 117,08 USD erhole sich der Wert seit einigen Tagen.AusblickDiese Erholung dürfte in Kürze zu Ende gehen. Ein Anstieg gen 142,64-145,02 USD erscheine noch möglich. Danach könnte die Aktie aber wieder unter Druck geraten, das Tief bei 117,08 USD durchbrechen und in Richtung 89,00 USD abfallen. Gelinge der Aktie ein stabiler Ausbruch über 145,02 USD wäre noch nicht viel gewonnen. Immer könnte sich die Aktie danach in Richtung 161,25 USD bis 166,85 USD erholen. (Analyse vom 03.06.2022)Börsenplätze Boeing-Aktie: