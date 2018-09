Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.09.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Charttechnisch sei die Lage beim Papier des US-Flugzeugbauers aktuell richtig spannend. Die Boeing-Aktie sei auf dem besten Weg ein neues Rekordhoch zu markieren. Das bisherige Allzeithoch liege bei knapp 375 USD. Kurse von 400 USD und mehr seien in den kommenden Monaten durchaus möglich, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.09.2018)