Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Bevor der amerikanische Flugzeugbauer Boeing heute Mittag (deutscher Zeit) seine Quartalszahlen vorlege, müsse der angeschlagene Luftfahrtkonzern weiteres Ungemach wegstecken. Laut einem Pressebericht sei Boeings Krisenflieger 737 Max nun auch ins Visier der Justiz geraten.Der Airbus-Rivale sei offenbar wegen Produktionsmängeln bei seinem von einem weltweiten Flugverbot belegten Modell 737 Max auch ins Visier des Justizministeriums geraten, habe das "Wall Street Journal" unter Berufung auf Insider berichtet. Boeing müsse mit zivil- und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.Boeing habe die Ermittlungen auf Nachfrage nicht direkt bestätigt. Ein Sprecher habe aber darauf verwiesen, dass die Probleme bei einer internen Untersuchung entdeckt worden und sofort Maßnahmen ergriffen worden seien. Das Justizministerium habe sich zunächst nicht geäußert.Boeing habe bereits im Februar eingeräumt, dass bei Wartungsarbeiten am nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Krisenjet 737 Max Fremdkörper in Treibstofftanks gefunden worden seien. Die gefundenen Teile seien als "foreign object debris" bezeichnet worden - demnach könnte es sich um Unrat wie unbeseitigte Metallspäne, Reste von Bauteilen oder von Arbeitern zurückgelassene Werkzeuge oder Lappen handeln.Anleger hätten relativ gelassen auf den Medienbericht reagiert, die Aktie sei am Dienstag zeitweise unter Druck geraten und habe den US-Handel dann mit einem Plus von zwei Prozent auf 131,30 Dollar geschlossen. Im deutschen Handel zeige sich die Boeing-Aktie vor den Quartalszahlen ebenfalls stabil. Die Anleger würden offenbar darauf spekulieren, dass das Schlimmste bereits eingepreist sei.Am Dienstag habe die US-Fluggesellschaft Southwest Airlines noch angekündigt, dass sie den Lieferplan für bestellte Boeing 737 Max bis 2021 drastisch kürzen wolle und auch ihren Auftragsbestand überprüfe. Die Airline - der weltweit größte Kunde des gegroundeten Typs - werde bis Jahresende 2021 statt der ursprünglich geplanten 123 Flieger nicht mehr als 48 neue 737-Max-Jets übernehmen.Mittlerweile seien bereits viele negative News im Kurs von Boeing eingepreist. Dennoch bleibt die Boeing-Aktie ein heißes Eisen, so Martin Mrowka. "Der Aktionär" favorisiert unter den Flugzeugbauern weiterhin den europäischen Konkurrenten Airbus, der heute ebenfalls seine Quartalszahlen vorlegte. Beide Unternehmen würden Jahre brauchen, um sich von der Krise zu erholen. (Analyse vom 29.04.2020)