Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

332,55 EUR +4,36% (11.11.2019, 19:20)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

366,98 USD +4,55% (11.11.2019, 19:03)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (11.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die großen amerikanischen Fluglinien würden sich vorerst zurückhalten, Flüge mit der 737 MAX wieder aufzunehmen. Laut dem Aktienprofi werde es zunächst einmal spannend, ob die Luftfahrtbehörden grünes Licht für die 737 MAX geben würden. Boeing habe sämtliche Belastungen in das Ergebnis für 2019 eingepackt. Man hoffe, 2020 normale Ergebnisse liefern zu können. Boeing habe aber eine hervorragende Marktstellung. Wenn Airbus nicht börsennotiert wäre, würde der Experte raten, Boeing trotzdem im Blick zu haben. Weil es aber in Europa Airbus gebe, sollten Anleger für Boeing keine großen Gedanken verschwenden, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 11.11.2019)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:316,05 EUR -1,56% (11.11.2019, 17:35)