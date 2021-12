Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

179,00 EUR +7,68% (02.12.2021, 21:59)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

202,38 USD +7,54% (02.12.2021, 22:10)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.12.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugherstellers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Boeing mache bei der angestrebten Wiederzulassung seines Krisenjets 737 Max in China wichtige Fortschritte. Die dortige Luftfahrtaufsicht CAAC habe am Donnerstag eine Direktive an Fluggesellschaften erlassen, um die letzten Schritte vor der Wiederinbetriebnahme zu regeln. Damit seiem die Weichen gestellt, damit Boeings nach zwei Abstürzen mit 346 Toten im wichtigen Auslandsmarkt China seit fast drei Jahren mit einem Flugverbot belegter Mittelstreckenjet endlich wieder abheben könne.Boeing habe in einem Statement erklärt, die Entscheidung der chinesischen Behörde sei ein "wichtiger Meilenstein" auf dem Weg zur Wiederzulassung. Ein Sprecher des Unternehmens habe allerdings betont, dass es bis zur endgültigen Freigabe der 737 Max noch etwas dauern könnte, da z.B. noch Änderungen an den Flugzeugen und Pilotentraining erforderlich seien. Chinas Luftfahrtaufsicht habe bislang auch noch keinen konkreten Zeitplan für die Wiederzulassung ausgegeben. Weitere Zwischenschritte seien nicht auszuschließen.Die 737 Max sei Boeings meistverkauftes Modell und ein wichtiger Gewinnbringer. Die Baureihe sei nach zwei verheerenden Abstürzen seit März 2019 weltweit mit Startverboten belegt und auch im Heimatmarkt USA erst im November 2020 wieder freigegeben worden. Als Grund für die Unglücke habe eine defekte Steuerungssoftware gegolten, deren Mängel mit Software-Updates behoben werden sollten. China sei das erste Land gewesen, das der 737 Max nach den Abstürzen die Flugerlaubnis entzogen habe und nehme sich bei der Wiederzulassung besonders viel Zeit. Laut Boeing hätten mehr als 180 von 195 Ländern das Modell schon wieder freigegeben.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imSinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU href="https://www.deraktionaer.de/artikel/aktien/boeing-bald-auch-noch-china-20241921.html" target="_blank">unter folgendem

Link