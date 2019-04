XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

ISIN Boeing-Aktie:

WKN Boeing-Aktie:

Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

NYSE-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) dabei zu bleiben.Nachdem die verheerenden Flugzeugabstürze mit Boeing-Maschinen des Typs 737 Max 8 wochenlang die Schlagzeilen beherrscht hätten, werde es nun allmählich ruhiger um den Flugzeugbauer. Die Zahl der Horror-News zu Boeing nehme ab und der Aktienkurs steige langsam wieder. Könne man bei der Boeing-Aktie jetzt wieder zugreifen?Rein charttechnisch betrachtet sehe es inzwischen wieder relativ gut aus. Nach dem herben Kursrutsch Anfang März sei das im Zuge starker Quartalszahlen aufgerissene Gap geschlossen worden. Im Bereich um 360 Dollar, wo momentan auch die 90- und die 200-Tage-Linie verlaufen würden, habe ein Boden ausgebildet werden können.Und auch aus operativer Sicht könnte grünes Licht gegeben werden. Zwar würden die Ergebnisse für das laufende Jahr aufgrund erwarteter Strafen und vor allem Schadensersatzzahlen nicht gerade berauschend ausfallen. Mittel- bis langfristig würden die Perspektiven für den Dow Jones-Titel aber nach wie vor gut bleiben. Die Nachfrage nach Flugzeugen wachse weltweit weiter und diesen attraktiven Markt würden sich noch über viele Jahre hinweg vor allem Boeing und Airbus (ISIN: NL0000235190, WKN: 938914, Ticker-Symbol: AIR, Nasdaq OTC-Symbol: EADSF) untereinander aufteilen.Die Chancen, dass Boeing zumindest beim Aktienkurs die Wende gelinge, seien gut. Anleger, die bei Boeing bereits engagiert sind, können nach wie vor dabei bleiben, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 270,00 Euro belassen werden. Für Investoren, die noch nicht im Sektor engagiert seien, biete sich indes ein genauerer Blick auf den großen Konkurrenten Airbus an. (Analyse vom 01.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: