Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

197,46 EUR +6,77% (03.12.2020, 17:55)



XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

196,24 EUR +8,70% (03.12.2020, 17:35)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

239,45 USD +6,97% (03.12.2020, 17:41)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Deutschland Boeing-Aktie:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (03.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol Deutschland: BCO, NYSE-Ticker-Symbol: BA) unter die Lupe.Über 236 Dollar hätten die Boeing-Papiere ein Hoch seit dem 10. März erreicht, als der Corona-Crash gerade am Laufen gewesen sei. Das sei zugleich ein starkes Kaufsignal für die Aktie.Ryanair habe dem gerade wieder für den Flugverkehr zugelassenen Krisenjet mit einer größeren Bestellung einen Vertrauensbeweis ausgesprochen. Wie die Konzerne am Donnerstag mitgeteilt hätten, habe der irische Billigflieger bei Boeing 75 Jets des Typs 737 Max bestellt.Die Maschinen seien im März 2019 nach zwei fatalen Abstürzen aus dem Verkehr gezogen worden. In den USA sei die Starterlaubnis unter Auflagen erteilt worden, während in Europa geplant sei, den Flugzeugtyp in einigen Wochen wieder abheben zu lassen.(Mit Material von dpa-AFX)