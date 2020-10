Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (30.10.2020/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Verkaufsempfehlung für die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) und erhöht das Kursziel von 135 auf 150 USD.Der US-Konzern unternehme gewaltige Sparanstrengungen, doch die Aussichten für die Luftfahrt würden zunächst trübe und unsicher bleiben, so der Analyst in einer aktuellen Studie. Der Zivilflugzeugbereich müsse derzeit durch die anderen Segmente quer subventioniert werden, wobei eine Wiederindienststellung der 737 MAX die Cashflows deutlich entlasten würde. Auch wenn sich die Verlustentwicklung besser darstelle als von ihm erwartet, gehe Donie auch für 2021 von einer Verlustsituation aus. Große Impulse für die Boeing-Aktie erwarte er derzeit nicht.Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Boeing-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch und hebt das Kursziel von 135 auf 150 USD an. (Analyse vom 30.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: