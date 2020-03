Börsenplätze Boeing-Aktie:



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (09.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die US-Luftfahrtaufsicht FFA werfe Boeing Kreisen zufolge Versäumnisse bei der Verkabelung von Flugzeugen des Typs 737 Max vor. Die Kabel seien nicht gemäß der Rechtsnormen verlegt, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montag von einem Insider der Behörde erfahren habe. Es bestehe die Gefahr eines gefährlichen Kurzschlusses, der die Nase des Flugzeugs nach unten drücken könnte. Dies würde zu ähnlichen Flugbewegungen wie bei den Abstürzen zweier 737 Max am 29. Oktober 2018 und am 10. März 2019 führen.Boeing müsse nun einen Weg finden, die Verkabelung an die gesetzlichen Vorgaben anzupassen. Das Risiko eines Kurzschlusses sei zwar sehr gering, bei einer Überprüfung im vergangenen Jahr habe das Unternehmen aber bereits ein Gefahrenpotenzial erkannt. Die FAA betone, weiter eng mit Boeing zusammen zu arbeiten und das Flugverbot für die 737 Max erst aufzuheben, wenn sämtliche sicherheitsrelevante Fragen geklärt seien. Seit einem Jahr dürfe die 737 Max weltweit nicht mehr fliegen, Boeing wolle die Maschinen bis Mitte des Jahres wieder in die Luft bekommen.Der Konzern argumentiere Bloomberg zufolge, dass die nun bemängelte Verkabelung bereits beim Vorgängermodell, der 737 NG, ohne Probleme zum Einsatz gekommen sei. Ein offizielles Statement von Boeing stehe allerdings noch aus. Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge sehe Boeing den selbstgesteckten Zeitplan für die Aufhebung des Flugverbots der 737 Max durch diesen neuen Sachverhalt nicht in Gefahr.Bereits am Freitag sei bekannt geworden, dass die FAA von Boeing ein Bußgeld von 19,7 Millionen US-Dollar (17,5 Millionen Euro) wegen nicht zugelassener Bauteile in hunderten Flugzeugen der Typen 737 NG und 737 Max fordere. Die Behörde werfe dem Airbus-Rivalen vor, in insgesamt 791 Jets bestimmte Sensoren eingebaut zu haben, die noch nicht genehmigt worden seien. Boeing habe 30 Tage Zeit, die Strafe zu zahlen oder anzufechten. Das Unternehmen habe erklärt, bei der Untersuchung der FAA kooperiert und bereits auf die Beanstandungen reagiert zu haben.Anleger sollten eine Bodenbildung abwarten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Ähnlich stark verliere die Aktie des europäischen Konkurrenten Airbus. Hier könnten Anleger langsam einen ersten Fuß in die Tür stellen und auf Schnäppchenjagd gehen. (Analyse vom 09.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link