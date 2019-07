Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (08.07.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Michel Doepke von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Nach den Problemen bei der 737-Max-Maschine von Boeing und dem dadurch erteilten Flugverbot für den Flugzeugtyp wechsle der erste Kunde zum großen Rivalen Airbus. Der saudi-arabische Billigflieger Flyadeal wolle künftig mit einer reinen Airbus-Flotte unterwegs sein, wie er am Sonntag in Jeddah mitgeteilt habe. Die Gesellschaft werde ihren bereits bestehenden Vorvertrag über bis zu 50 Jets der 737-Max-Reihe nicht festzurren, habe der Dow Jones-Konzern Boeing bestätigt.Stattdessen wolle Flyadeal zwischen 30 und 50 Maschinen vom Konkurrenzmodell Airbus A320neo einsetzen. Der Mutterkonzern von Flyadeal, die Fluggesellschaft Saudi Arabian Airlines, habe auf der weltgrößten Luftfahrtmesse in Paris im Juni einen Großauftrag bei Airbus unterzeichnet. Dabei sei aber noch nicht öffentlich geworden, dass der Konzern einen Teil der Maschinen bei Flyadeal einsetzen wolle und damit sich vom Boeing-Auftrag abwende.Den Vorvertrag über bis zu 50 Boeing-Maschinen der 737-Max-Reihe habe Flyadeal erst im Dezember abgeschlossen. Für Boeing habe dieser Auftrag als Durchbruch gegolten. Denn zuvor habe die Airline ausschließlich auf Maschinen des europäischen Rivalen Airbus gesetzt. Laut Preisliste hätte die Order bei 5,9 Milliarden US-Dollar gelegen.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: