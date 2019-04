Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

334,31 Euro -4,32% (08.04.2019, 14:24)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 376,93 -3,83% (08.04.2019, 14:24, vorbörslich)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (08.04.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Myles Walton von der UBS:Myles Walton Analyst der UBS, empfiehlt die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Boeing Co. habe bekannt gegeben, dass ein Sensorenversagen Schuld für die Fehlfunktion des MCAS-Systems gewesen sei. Das komplexere Zusammenfallen mehrerer Umstände rufe nach einer tiefergehenden Analyse der Flugzeugabstürze.Eine größere Sicherheit was die Hintergründe der Abstürze und eine mögliche Lösung der Problematik treffe könnte aber für eine Erleichterung am Markt sorgen, so der Analyst Myles Walton.Die Analysten der UBS bestätigen in ihrer Boeing-Aktienanalyse die das "buy"-Rating, reduzieren aber das Kursziel von 525,00 auf 500,00 USD.Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:334,29 Euro -4,80% (08.04.2019, 14:08)