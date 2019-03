Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

333,76 EUR -0,15% (13.03.2019, 13:47)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

375,41 USD -6,15% (12.03.2019, 21:00)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (13.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chart zeige, dass es bei der Boeing-Aktie einen Versuch einer Erholung gegeben habe. Dann seien aber Nachrichten gekommen, dass immer mehr Länder letztendlich die 737 MAX auf dem Boden lassen wollten. Der wichtigste Markt für Boeing sei allerdings der amerikanische. Bisher würden die USA keinen Grund für ein Flugverbot der Boeing 737 MAX sehen. Mittlerweile sei rausgekommen, dass der Chef von Boeing mit dem US-Präsidenten telefoniert und wahrscheinlich gebeten habe, damit die Amerikaner kein Flugverbot aussprechen würden.Die Boeing-Aktie steht unter Druck und das wird sich vermutlich nicht so schnell ändern, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 13.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:330,85 EUR -0,27% (13.03.2019, 13:32)