Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (08.06.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Die Erholungsrally setze sich ungebremst fort. Am Montag erhalte die Boeing-Aktie zusätzlich Rückenwind von Goldman Sachs. Die Analysten der US-Investmentbank hätten ihre Kaufempfehlung für die Boeing-Aktie bestätigt und das Kursziel von 209 auf 238 USD erhöht.Die Boeing-Aktie könne im Zuge dieser Meldung stark zulegen. Nachdem das Papier in den letzten Tagen sämtliche Widerstände durchbrochen habe, festige es nun die Trendumkehr. Trader könnten auf eine Kursrally bis zur 200-Tage Linie spekulieren, die bei 282 USD verlaufe, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:204,50 EUR +6,88% (08.06.2020, 17:35)