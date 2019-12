XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (09.12.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Cai von Rumohr von Cowen and Company:Cai von Rumohr, Analyst beim Investmenthaus Cowen and Company, rechnet laut einer Aktienanalyse bei den Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Cowen and Company gehen inzwischen davon aus, dass die Erholung bei Boeing Co. langsamer vonstatten gehen dürfte als bislang angenommen. Der Zertifizierungsprozess bei der 737 MAX ziehe sich offenbar länger hin.Außerdem gebe es Anzeichen dafür, dass das Verkehrsaufkommen in der Luft beginne sich abzuschwächen.Analyst Cai von Rumohr kürzt das Kursziel für die Boeing-Aktie von 445,00 auf 419,00 USD, hält aber an der insgesamt positiven Einschätzung des Titels weiter fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: