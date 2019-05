Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

323,20 Euro -2,64% (07.05.2019, 17:10)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 362,32 -2,50% (07.05.2019, 17:14)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (07.05.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten David Strauss von Barclays:David Strauss, Analyst von Barclays, rät Investoren im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse nur noch zu einer Gleichgewichtung der Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Die Analysten von Barclays gehen davon, dass es länger als ursprünglich angenommen dauern werde, bis sich die Produktion von Maschinen des Typs 737 Max erhole. Die nach unten revidierten Umsatz- und Gewinnprojektionen seien nun deutlich unter den Konsensprognosen angesiedelt.Eine Umfrage habe ergeben, dass ein großer Teil von Reisenden für längere Zeit Flüge mit der 737 Max vermeiden wolle. Die Möglichkeiten im Vorfeld einer Buchung den für einen Flug vorgesehenen Maschinentyp in Erfahrung zu bringen, würden im Vergleich zu der Zeit vor den Flugzeugabstürzen ein größeres Risiko bedeuten, so der Analyst David Strauss.Die Aktienanalysten von Barclays stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel von "overweight" auf "equal weight" zurück und reduzieren das Kursziel von 417,00 auf 367,00 USD.Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:322,95 Euro -3,02% (07.05.2019, 16:52)