Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.05.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Rund 6.770 US-Mitarbeiter würden diese Woche ihre Entlassungsschreiben erhalten, wie der Flugzeugbauer am Mittwoch mitgeteilt habe. Die Kündigungen äh zusätzlich zu ca. 5.520 Angestellten, die Abfindungsangebote angenommen hätten und den US-Konzern in den kommenden Wochen verlassen. In den kommenden Monaten werde es Tausende weitere Abgänge geben, habe Boeing-Chef Dave Calhoun in einem Memo an die Mitarbeiter erklärt.Die Entlassungswelle komme nicht überraschend: Boeing habe bereits Ende April angekündigt, seine Beschäftigtenzahl von rund 160.000 um ca. 10% zu reduzieren. Dieser Plan sei nun lediglich konkretisiert worden. Der Konzern stecke aufgrund des Problemfliegers 737 Max, der nach zwei verheerenden Abstürzen seit mehr als einem Jahr weltweit mit Startverboten belegt sei, schon länger tief in der Krise. Die Corona-Pandemie, die den Luftverkehr fast zum Erliegen gebracht habe, habe das Unternehmen noch stärker unter Druck gebracht.Die Boeing-Aktie stecke schon seit Längerem in einer Abwärtsbewegung fest. Noch immer leide der Flugzeugbauer sowohl an den Folgen der beiden Abstürze des Problemfliegers 737 Max als auch an dem drastischen Rückgang im Flugverkehr. Zumindest operativ würden mit dem Jobkahlschlag die richtigen Maßnahmen ergriffen, doch das dürfte zu wenig sein. Charttechnisch stoße die Boeing-Aktie an ihrem März-Hoch bei 180,55 USD auf einen Widerstand. Erst wenn das Papier diese Marke überschreite, seien höhere Kurse drin. Bis dahin sollten Anleger an der Seitenlinie verharren, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: