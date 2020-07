Die Boeing-Aktie ist weiterhin vor allem für mutige Trader interessant, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.06.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Eine gute und eine schlechte Nachricht würden die Boeing-Aktie bewegen. Die gute zuerst: Nach dem mehr als einjährigen Startverbot für seinen Krisenjet 737 Max sei eine wichtige Hürde auf dem Weg zur Wiederzulassung genommen worden. Die schlechte Nachricht drücke hingegen auf den zuvor kräftig gestiegenen Aktienkurs.Eine Maschine des Mittelstreckenflugzeugs, das nach zwei tödlichen Abstürzen mit einem Flugverbot belegt worden sei, habe erfolgreich einen ersten Testflug absolviert. Gesteuert worden sei die Maschine von einem Piloten der US-Luftfahrtbehörde FAA und einem zweiten von Boeing.Zwei weitere Tage mit Testflügen sollten folgen. Dabei wolle die FAA überprüfen, ob die für Boeing so wichtige 737 Max nach etlichen Verbesserungen wieder für den Flugverkehr freigegeben werden könne.Ein Ende der weltweiten Startverbote würde Boeing erlauben, die seit mehr als 15 Monaten gestoppte Auslieferung der Jets wieder aufzunehmen. Das würde auch wieder Geld in die Kasse des kriselnden Konzerns bringen. Der Start- und Auslieferungsstopp habe Boeing bereits rund 20 Milliarden US-Dollar gekostet. Weitere 10 Milliarden könnten noch folgen, würden Experten schätzen.An der Börse seien die Nachrichten vom Testflug gut angekommen. Die Boeing-Aktie sei am Montag angesichts der Aussicht auf eine baldige Wiederzulassung mit einem satten Kursplus mehr als 14 Prozent bei 194,49 Dollar aus dem Handel gegangen. Ein Großteil des Dow-Jones-Tages-Gewinns von 2,3 Prozent beruhe auf dem Flugzeugbauer. Allerdings habe sie seit dem Jahreswechsel im Zuge der Corona-Krise immer noch rund 40 Prozent an Wert eingebüßt.Insgesamt gehe es um 97 Maschinen, 92 Krisenjets vom Typ 737 Max und fünf Langstreckenflieger der Marke 787 "Dreamliner", habe Norwegian in der Nacht zum Dienstag mitgeteilt. Die Auftragssumme belaufe sich laut Listenpreisen auf insgesamt 10,6 Milliarden Dollar. Allerdings seien bei Großaufträgen deutliche Rabatte üblich.Norwegian habe erklärt, wegen der im März 2019 im Zuge zweier Abstürze verhängten Flugverbote für Boeings 737 Max erhebliche Verluste erlitten zu haben. Gespräche mit Boeing hätten zu keiner Einigung mit vernünftiger Kompensation geführt, so Norwegian. Hinzu kämen auch noch Probleme mit 787-Maschinen, die zu außerplanmäßigen Wartungsarbeiten geführt hätten. Norwegian wolle die entstandenen Schäden und Vorauszahlungen nun auf dem Rechtsweg einklagen.Die norwegische Airline sei seit Monaten in finanzieller Not. Anfang Mai habe die von der Pleite bedrohte Billigfluggesellschaft von ihren Gläubigern grünes Licht für einen Rettungsplan bekommen. Zu den Umschuldungsplänen habe es noch eine Kapitalerhöhung gegeben, die den Kurs der Norwegian-Aktie weiter habe abrutschen lassen.Norwegian sei nicht die einzige Fluggesellschaft, die von Boeing Schadenersatz für das 737-Debakel fordere. So habe auch der deutsche Reisekonzern TUI Ansprüche geltend gemacht, habe sich mit Boeing aber auf eine Kompensation geeinigt und wegen der Corona-Krise zudem die Abnahme neuer Maschinen weiter in die Zukunft verschoben.Sollte das Problem mit dem für Boeing so wichtigen Flugzeugtyp 737 Max aus der Welt geschafft werden und auch die Corona-bedingten Flugausfälle wieder einem normalen Luftverkehr weichen, sollte es auch mit der Boeing-Aktie weiter aufwärts gehen. Anleger würden jedoch Geduld brauchen. Auf absehbare Zeit sei das Kurspotenzial nach oben begrenzt.