Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

326,95 Euro -0,14% (27.03.2019, 16:22)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

325,77 Euro -0,41% (27.03.2019, 16:57)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 366,82 -0,96% (27.03.2019, 17:15)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.03.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Jon Raviv von der Citigroup:Jon Raviv, Analyst der Citigroup, empfiehlt die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) laut einer Aktienanalyse zum Kauf.Die Analysten der Citigroup beziffern die mögliche Kursspanne von Boeing Co. auf 220 bis 500 USD. Die Chancen für ein Abrutschen des Aktienkurses auf 220 USD infolge niedrigerer 737-Absatzvolumina, Margen und Preise würden sich aber nur auf 5% belaufen.Im Basisszenario werde davon ausgegangen, dass die Maschinen vom Typ 737 MAX mehrere Monate am Boden bleiben würden. Dies bedeute, dass die Boeing-Aktie wieder in Richtung der 400 USD-Marke marschieren könne und Potenzial für einen Wert von mehr als 500 USD bestehe. Solange aber nicht klar sei, dass die 737 MAX wieder abheben könne, dürfte der Aktienkurs ein trübes Bild abgeben. Bis zur Schaffung von Klarheit könnten Wochen oder sogar Monate vergehen.Die Boeing-Aktie sei zwar relativ günstig, dennoch seien weitere Abwärtsrisiken nicht auszuschließen, so der Analyst Jon Raviv.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: