Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

128,62 EUR +0,64% (30.04.2020, 22:26)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

140,31 USD -0,50% (01.05.2020, 15:52)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (01.05.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Dem angeschlagenen US-Luftfahrtriesen sei ein Befreiungsschlag am Kapitalmarkt gelungen, um in der Corona-Krise liquide zu bleiben. Boeing habe in der Nacht auf Freitag bekanntgegeben, 25 Mrd. USD mit der Ausgabe von Anleihen bei Investoren eingesammelt zu haben. Es sei derzeit nicht geplant, sich um zusätzliche Finanzierungen zu bemühen - auch nicht um Staatshilfen, habe der US-Konzern mitgeteilt. Die Schuldtitel hätten Laufzeiten von 3 bis 40 Jahren. Zu den Zinsen habe sich Boeing bedeckt gehalten. Laut US-Medien sei die Nachfrage nach den Papieren aber sehr groß gewesen, so dass die Finanzierungskosten deutlich niedriger ausgefallen seien als zunächst angenommen.Mittlerweile seien bereits viele negative Nachrichten im Kurs des US-Konzerns eingepreist. Dennoch bleibe die Boeing-Aktie ein heißes Eisen. Aus charttechnischer Sicht wäre es nun zunächst wichtig, die derzeitige Konsolidierungsbewegung nach oben aufzulösen. Ein wichtiger Widerstand, der aber noch einiges entfernt liege, sei das März-Zwischenhoch bei 186,48 USD. Die Boeing-Aktie sei nur für sehr risikobereite Anleger geeignet, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.05.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:129,12 EUR -0,91% (30.04.2020, 17:35)