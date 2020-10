Börsenplätze Boeing-Aktie:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) unter die Lupe.Das Debakel um den Unglücksjet 737 Max und die Corona-Krise würden den US-Luftfahrt-Giganten Boeing weiter unter Druck bringen. Rivale Airbus habe derweil mit 57 Jets alleine im September mehr als doppelt so viele Jets aus wie Boeing im ganzen Quartal geliefert. Außerdem könne Airbus auch noch einen aktuellen Großauftrag einstreichen: Die griechische Fluggesellschaft Sky Express habe vier Mittelstreckenjets vom Typ A320neo bestellt. Dennoch helfe das weder dem einen noch dem anderen Aktienkurs.In Q3 habe Boeing insgesamt nur 28 Flugzeuge ausgeliefert, im Vorjahreszeitraum seien es noch 63 gewesen. Insgesamt seien Boeing von Jahresbeginn bis Ende September unterm Strich bereits 381 Aufträge verloren gegangen.Einige Analysten würden Boeing dennoch für ein aussichtsreiches Investment halten. Noah Poponak, Analyst der US-Investmentbank Goldman Sachs, habe die Boeing-Aktie nach den Auslieferungszahlen auf ihrer "Conviction Buy List" belassen - mit einem Kursziel von 225 US-Dollar.Auch Michael Eisen vom Analysehaus RBC glaube an die Boeing-Aktie und bewerte den Dow-Titel mit "outperform". Seth Seifman, Analyst der US-Bank JPMorgan, sei bescheidener und halte die Aussichten für Boeing für "neutral" mit einem Kursziel von 170 US-Dollar.Nur kurzfristig orientierte Trader setzen auf eine Erholung der Flugzeugbauer-Aktien, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". Für längerfristige Investments bedürfe es einer spürbaren Erholung des Luftverkehrs und entsprechender Aufträge an Airbus und Boeing. (Analyse vom 14.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link