Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (21.03.2019/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Boeing: Auftragsstornierungen und Schadenersatzforderungen drohen - AktienanalyseDer zweite Absturz einer Boeing 737 Max 8 binnen weniger Monaten sorgte für wachsende Zweifel an der Sicherheit des Flugzeugtyps des US-Konzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Weil zahlreiche Länder mit Sperrungen des Luftraums für diesen Flugzeugtyp reagiert hätten und Flugverbote verhängt hätten, sei die Aktie regelrecht abgestürzt. Boeing selbst habe ein weltweites Startverbot für alle 371 bislang ausgelieferten Maschinen empfohlen. Nachdem mittlerweile alle Länder der Empfehlung gefolgt seien, habe der US-Luftfahrtkonzern die Auslieferung der Maschinen ausgesetzt. Die Produktion des Verkaufsschlagers solle aber trotz der "Lieferpause" fortgesetzt werden. Nach Angaben auf der Boeing-Homepage hätten mehr als 100 Kunden insgesamt rund 5.000 der Flugzeuge bestellt. Das Auftragsvolumen hierfür belaufe sich auf geschätzt 600 Mrd. Dollar.Entsprechend bestürzt hätten Analysten reagiert. Die NordLB beispielsweise rate bei einem von 440 auf 300 Dollar gekappten Kursziel zum Verkauf. Es müsse von Auslieferungsverzögerungen und Anpassungen oder Stornierungen von Aufträgen ausgegangen werden. Damit nicht genug: Zusätzlich zum Imageschaden würden Schadenersatzforderungen betroffener Airlines drohen. Insgesamt seien die Belastungen momentan "nicht seriös abschätzbar". Allerdings sollte auch ein mehrmonatiges Flugverbot den US-Konzern existenziell nicht gefährden.Angesichts der offenen Fragen und der möglichen Auftragsstornierungen müssen sich Aktionäre aber sehr wahrscheinlich auf weitere Kursverluste einstellen - obwohl die Aktie seit dem Max 8-Absturz bereits elf Prozent an Wert verloren hat, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2019)Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:330,15 EUR -0,26% (21.03.2019, 16:30)