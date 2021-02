Mit Material von dpa-AFX



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Luft- und Raumfahrtkonzerns Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach den schlechten Geschäftszahlen in der vergangenen Woche müsse der US-Flugzeugbauer Boeing einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Immer mehr Kunden würden den noch in der Entwicklung befindlichen Großraum-Typ 777X wieder abbestellen. Schuld sei nicht nur die Corona-Pandemie. Rivale Airbus profitiere derweil.Boeing müsse wegen erneuter Verzögerungen bei der Entwicklung seines Großraumjets 777X um mehr als ein Drittel seiner Bestellungen fürchten. Der US-Flugzeugbauer habe seinen Auftragsbestand am Montagabend auf nur noch 191 Maschinen des Typs beziffert, 38 Prozent weniger als zuletzt noch auf der Website des Konzerns genannt.Boeing habe den verringerten Auftragsbestand mit einer Bilanzierungsregel erklärt, nach der der Konzern gefährdete Bestellungen von der Liste nehmen müsse. Weil sich die Erstauslieferung des Modells auf Ende 2023 verschiebe, könnten einige Kunden von ihren Bestellungen zurücktreten.Boeing habe vergangene Woche weitere Verzögerungen bei der Entwicklung und Zulassung des Modells bekannt gegeben. Mit der Verschiebung auf Ende 2023 liege die erste Auslieferung rund drei Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Ende 2020 habe Boeing in diesem Zusammenhang eine Sonderbelastung von 6,5 Milliarden US-Dollar verbucht, wodurch der Konzern für das Gesamtjahr einen Rekordverlust von 11,9 Milliarden Dollar habe verkraften müssen.In einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC habe Boeing davor gewarnt, dass die Belastung bei der 777X im Fall von Stornierungen, Produktionskürzungen und Problemen bei Flugtests noch höher ausfallen könnte. Die arabische Boeing-Großkundin Emirates habe bereits angedeutet, einen weiteren Teil ihrer Bestellungen von der 777X auf den "Dreamliner" umzuschreiben.Boeing habe die Produktion der 777 und 777X sowie des etwas kleineren Langstreckenjets 787 "Dreamliner" stark gekürzt. Gleiches habe sein europäischer Rivale Airbus bei seinen Modellen A350 und A330neo getan.Die Boeing-Aktie könne im deutschen Handel am Dienstag dennoch zulegen. Grund seien positive Analystenstimmen zu Airbus. Unter anderem habe Morgan Stanley das Kursziel für den europäischen Flugzeugbauer kräftig auf 112 Euro angehoben. Das MDAX-Schwergewicht gewinne daraufhin um mehr als sechs Prozent.Boeing werde noch Jahre brauchen, bis die Folgen der Coronakrise und des Debakels um seine 737 Max verarbeitet seien. Langfristig werde sich der US-Flugzeugbauer aber wie der auf Jahre ausgebuchte Rivale Airbus wohl keine ernsthaften Sorgen um mangelnde Bestellungen machen."Der Aktionär" bevorzugt die Airbus-Aktie, da deren Probleme relativ gesehen kleiner sind, so Martin Mrowka. (Analyse vom 02.02.2021)