Börsenplätze Boeing-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

332,50 EUR -0,60% (28.11.2019, 10:55)



Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:

337,30 EUR (27.11.2019)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

368,00 USD (27.11.2019)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (28.11.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die US-Luftfahrtaufsicht FAA sehe keine Eile geboten bei der von Boeing erhofften Wiederzulassung des Unglücksjets 737 Max, für den nach zwei Abstürzen Startverbote gelten würden. "Die FAA wird sich alle Zeit nehmen, die sie benötigt, um zu gewährleisten, dass das Flugzeug sicher ist", habe eine Sprecherin der Behörde am Dienstag in Washington klar gestellt. Die Überprüfung der 737 Max durch die FAA dauere an. Das Flugzeug werde nicht wieder zugelassen, bevor mehrere Runden gründlicher Tests abgeschlossen seien.Boeings Hoffnungen auf eine rasche Wiederinbetriebnahme des Verkaufsschlagers könnten damit einen Dämpfer erhalten. Der Konzern habe sich zuletzt zuversichtlich geäußert, noch im Dezember eine FAA-Zertifizierung der überarbeiteten Steuerungs-Software MCAS zu bekommen, die als Hauptursache der zwei Abstürze mit insgesamt 346 Toten gelte. Damit könnte zumindest die Auslieferung des seit März mit Flugverboten belegten Modells wieder aufgenommen werden.Die FAA habe außerdem mitgeteilt, künftig die alleinige Entscheidungsmacht bei der Zertifizierung der Flugtauglichkeit aller produzierten 737-Max-Jets zu beanspruchen und nichts mehr an Boeing zu delegieren. In der Vergangenheit habe der Hersteller hier teilweise mitentscheiden dürfen, was nach den Abstürzen für viel Kritik gesorgt habe. Ein Boeing-Sprecher habe auf Nachfrage lediglich erklärt, dass das Unternehmen weiter eng mit der FAA zusammenarbeiten werde, damit die 737-Max-Flotte wieder sicher in Betrieb genommen werden könne.Die Papiere von Boeing hätten auf die Meldung mit einem Minus von 1,5 Prozent reagiert. Damit sei die Aktie am Mittwoch der zweitschwächste Wert des Tages im Dow Jones gewesen. Damit dürfte die jüngste Aufholjagd erstmal gestoppt sein. Sehr stark habe sich in den vergangenen Monaten die Aktie des europäischen Konkurrenten Airbus entwickelt. Seit dem Tief im Januar bei 78,93 Euro sei mehr als 70 Prozent nach oben gegangen - auf ein neues Allzeithoch. Danach habe allerdings etwas die Luft gefehlt. Derzeit konsolidiere das Papier. Die langfristigen Aussichten würden aber gut bleiben. Eine wichtige Unterstützung stelle die 200-Tage-Linie dar.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link