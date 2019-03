XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (13.03.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Rajeev Lalwani von Morgan Stanley:Aktienanalyst Rajeev Lalwani von der Investmentbank Morgan Stanley rät in einer aktuellen Aktienanalyse Investoren weiterhin zu einer Übergewichtung der Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Die meisten größeren Länder mit Ausnahme der USA und von Kanada hätten hinsichtlich der 737 Max von Boeing Co. Restriktionen beschlossen. Bei den Auslieferungen dürfte es zu Störungen kommen, ebenso wie bei den Bestellungen.Die Analysten von Morgan Stanley sehen mögliche Disruptionen in den kommenden Monaten als Einstiegschance an. Die Fundamentaldaten von Boeing dürften auf lange Sicht nicht beeinträchtigt sein.Klarheit beim Modell 737 Max sei aber wohl notwendig, damit der Aktienkurs seinen Aufwärtstrend wieder aufnehmen könne, so der Analyst Rajeev Lalwani.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: