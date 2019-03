Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (19.03.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten John Eade von Argus Research:John Eade, Analyst von Argus Research, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) nur noch zu halten.Die Analysten von Argus Research bemängeln, dass sich das Management von Boeing Co. im Anschluss an die zwei Flugzeugabstürze mit 737 Max-Modellen nicht sonderlich proaktiv zeige.Die Ermittlungen dürften die Bewertung der Boeing-Aktie begrenzen. Bei den Gewinnprognosen werde es vermutlich zu Abwärtsrevisionen kommen. Analyst John Eade schätzt den Fair Value des Titels zwar auf 460 USD. Solange aber die Untersuchungen laufen würden, dürfte der Aktienkurs unter Druck stehen.Die Aktienanalysten von Argus Research stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel von "buy" auf "hold" zurück.Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:330,13 Euro +1,40% (19.03.2019, 14:42)