Nach dem Absturz einer Passagiermaschine in Äthiopien mit 157 Todesopfern würden nach China auch weitere Länder Konsequenzen ziehen. Zunächst habe die Luftfahrtbehörde CAAC am Montag in Peking mitgeteilt, dass sämtliche Maschinen vom Typ der Unglücksmaschine Boeing 737 Max 8 zunächst am Boden bleiben sollten. Chinesische Fluglinien seien angewiesen worden, Flüge mit der Boeing einzustellen, bis Sicherheitsrisiken ausgeschlossen werden könnten. Mittlerweile seien auch in Europa, Australien und weiteren Teilen Asiens von den entsprechenden Luftfahrbehörden Flugverbote für alle baugleichen Maschinen erteilt worden. Gut die Hälfte der seit 2017 ausgelieferten rund 350 Flugzeuge sei damit mittlerweile aus dem Verkehr gezogen. Die USA habe hingegen kein Flugverbot erteilt, obwohl der Druck auf die US-Luftfahrtbehörde FAA immer größer werde. Der US-Flugzeugbauer beharre indes auf der Sicherheit seiner Jets. Boeing-Chef Muilenberg habe laut einem Bericht der "New York Times" bei Donald Trump dafür geworben, kein Startverbot für baugleiche Maschinen in den USA zu verhängen.Die Aktie von Boeing werde seitdem förmlich nach unten durchgereicht. Kein Wunder, sei die 737-Max-Serie doch der gefragteste Flugzeugtyp des Airbus-Rivalen. Bei andauernden Problemen mit dem Kassenschlager könnten auch massive Umrüstungskosten und Geschäftseinbußen drohen. Zwischenzeitlich habe das Minus bei der Boeing-Aktie in dieser Woche bereits mehr als 13% betragen. Nun sei das Papier an eine enorm wichtige charttechnische Unterstützung herangelaufen: die 200-Tage-Linie. Diese sollte unbedingt verteidigt werden, wolle man nicht noch einmal das Dezembertief 2018 testen, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.03.2019)