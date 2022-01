Wien (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) setzten gestern ihren jüngsten Aufwärtstrend mit einem Plus von 3% weiter fort, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Die Fluggesellschaft Delta Air Lines (ISIN: US2473617023, WKN: A0MQV8, Ticker-Symbol: OYC, NYSE-Symbol: DAL) habe genau genommen noch vor den heute berichtenden Großbanken schon gestern ihre Quartalszahlen bekanntgegeben. Herausstechend gewesen sei dabei deren Optimismus, trotz vorhersehbarer Verluste infolge der Ausbreitung der Omikron-Variante ab März wieder profitabel arbeiten und im Jahr 2022 einen "bedeutenden Gewinn" erwirtschaften zu wollen. Ihre Aktien hätten daraufhin um mehr als 2% zugelegt. Die Titel ihrer Mitbewerber American Airlines (ISIN: US02376R1023, WKN: A1W97M, Ticker-Symbol: A1G, NASDAQ-Symbol: AAL) und United Airlines (ISIN: US9100471096, WKN: A1C6TV, Ticker-Symbol: UAL1, NASDAQ-Ticker-Symbol: UAL) hätten sogar Kurszuwächse um bis zu viereinhalb Prozent feiern können.Börsengänge würden offensichtlich weiterhin wie die warmen Semmeln über den Ladentisch gehen: Die Aktien der Private Equity-Firma TPG (ISIN: US8726571016, WKN: A3DC2Y) seien an ihrem ersten Börsentag mit USD 33 gestartet und damit deutlich über dem Ausgabepreis von USD 29,50. Aus dem Handel seien sie mit USD 34 gegangen. (14.01.2022/ac/a/n)