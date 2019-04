Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Der Autor hält Positionen an Airbus, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Während die Aktie von Airbus gestern auf ein neues Allzeithoch geklettert sei, habe der Erzrivale Boeing hingegen gestern Abend seine Jahresprognose im Zuge der Flugverbote mit den Maschinen des Typs 737 Max kappen müssen, was dem Aktienkurs zunächst allerdings nicht geschadet habe. Wie sollten Anleger nun konkret handeln?Im ersten Quartal sei Boeings operativer Gewinn um 21 Prozent auf 1,99 Milliarden Dollar gesunken. Der Nettogewinn je Aktie habe sich um 13 Prozent auf 3,16 Dollar verringert. Die bisherige Umsatz- und Gewinnprognose habe das Unternehmen mit Verweis auf die 737-Max-Problematik zurückgezogen.Eine neue Gewinnprognose wolle der Konzern erst dann abgeben, wenn es mehr Klarheit zu den 737-Max-Fliegern geben werde. Das könnte also noch einige Zeit dauern.Mit dem Aktienkurs von Boeing sei es indes im nachbörslichen Handel leicht nach oben gegangen. Ohnehin sei es wirklich erstaunlich, wie robust sich der Kurs trotz der ständigen Horrormeldungen zeige.Auch die Analysten würden für den Dow-Jones-Titel zuversichtlich gestimmt bleiben. Aktuell stünden 19 Kauf- nur zwei Verkaufs-Empfehlungen gegenüber. Das durchschnittliche Kursziel aller Experten liege derzeit knapp 15 Prozent über dem gestrigen Schlusskurs.Auch aus charttechnischer Sicht werde es bei Boeing nun spannend. Die Aktie stehe kurz vor dem Ausbruch aus dem Abwärtstrend. Bleibe der Kurs allerdings darunter hängen, drohe eine Auflösung des "absteigendes Dreiecks" nach unten.Die Boeing-Aktie bleibt vorerst weiter eine Halteposition (Stopp: 290,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Airbus erscheine derzeit die bessere Wahl zu sein. (Analyse vom 25.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link