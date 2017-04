Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 183,63 +0,17% (28.04.2017, 16:37)



US0970231058



850471



BCO



BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

(28.04.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analyst Noah Poponak von Goldman Sachs:

Aktienanalyst Noah Poponak von der Investmentbank Goldman Sachs empfiehlt die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) laut einer Aktienanalyse weiterhin zu verkaufen.

Die Quartalszahlen von Boeing Co. hätten ein gemischtes Bild abgegeben. Die Analysten von Goldman Sachs fürchten weitere Risiken bei den Programmen 777 und 787. Es würden derzeit so viele Großraumflugzeuge auf den Markt kommen wie noch nie zuvor. Dabei schwäche sich die Flugzeugnachfrage ab.

Angesichts der zyklischen Risiken hält Analyst Noah Poponak die Boeing-Aktie für ein schwieriges Investment.

Die Aktienanalysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sell" ein und bestätigen das Kursziel von 134,00 USD.