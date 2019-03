Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.03.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Boeing sei momentan das beherrschende Thema. Seit der Meldung über den Absturz der 737 MAX hätten die meisten europäischen Länder und andere Staaten gesagt, dass die 737 MAX am Boden bleiben werde, bis das Problem gelöst werde. Es habe zunächst danach ausgesehen, dass die US-Behörden ihrem Großunternehmen Schutz gewähren würden, aber letztendlich hätten auch sie die 737 MAX am Boden gelassen. Die Situation könnte sich über Monate hinziehen und werde den Kurs der Boeing-Aktie sicherlich weiter belasten.Die Boeing-Aktie befindet sich momentan auf dem Weg Richtung 200-Tage-Linie - da wäre eine kleine Haltelinie, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 14.03.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:333,66 EUR +0,63% (14.03.2019, 13:01)