Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (29.01.2018/ac/a/n)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Analysten Andrew Gollan und Charlotte Keyworth von der Privatbank Berenberg:Andrew Gollan und Charlotte Keyworth, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Flugzeugbauers Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) und erhöhen das Kursziel von 282 auf 395 USD.Der Aufwärtszyklus sei längst noch nicht vorbei, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Der Gewinn dürfte sich bis 2022 verdreifachen. Der Flugzeugbauer biete weiterhin Wachstum von hoher Qualität.Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen für die Jahre 2018 bis 2022 um 15 bis 36% erhöht. Dies sei bemerkenswert, wenn man bedenke, dass Boeing ein 200 Mrd. USD schweress Unternehmen sei und ihre Prognosen im Oktober 2017 bereits 15% über dem Konsens gelegen hätten. Seither habe es allerdings eine Reihe positiver Treiber gegeben: bessere operative Entwicklung, gesteigerte Produktion beim Modell 787, Steuervergünstigungen in den USA, Anhebung der Dividende um 25% und beschleunigte Aktienrückkäufe.Andrew Gollan und Charlotte Keyworth, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Boeing-Aktie bestätigt und das Kursziel von 282 auf 395 USD angehoben. (Analyse vom 29.01.2018)Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:277,00 Euro +0,36% (29.01.2018, 09:57)