Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (14.03.2019/ac/a/n)



Die 737 MAX trage bei Boeing Co. am stärksten zur Umsatz- und EBIT-Entwicklung bei. 33% der Gesamterlöse und 45% des EBITs dürfte das MAX-Modell in den nächsten fünf Jahren beisteuern, so die Schätzung der Goldman Sachs-Analysten.Die Umstände der Flugzeugabstürze seien noch nicht vollständig geklärt. Boeing gehe davon aus im April ein Software-Update für das Flugkontrollsystem zur Verfügung zu haben. Batterieprobleme hätten bereits in 2013 für die Dauer von vier Monaten dafür gesorgt, dass die Maschinen hätten am Boden bleiben müssen. Ein Software-Update könnte weniger Zeit in Anspruch nehmen. Ein umfangreicheres Redesign würde aber länger dauern und mehr Kosten verursachen.Die Analysten von Goldman Sachs stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 425,00 USD.