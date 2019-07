Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

312,60 Euro -3,64% (25.07.2019, 17:36)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 348,55 -3,57% (25.07.2019, 17:39)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (25.07.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Ken Herbert von Canaccord Genuity:Ken Herbert, Analyst von Canaccord Genuity, empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) weiterhin zu halten.Die Q2-Ergebnisse von Boeing Co. seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Die vorsichtigen Kommentare des Managements im Verlauf der Telefonkonferenz hinsichtlich der Wiederaufnahme des Flugbetriebs der 737 MAX würden auf Timing-Risiken schließen lassen.Im kommenden Jahr sollte der Free Cash flow nichtsdestotrotz einen Anstieg sehen. Das längerfristige Potenzial sei nun mit einem niedrigeren Niveau verknüpft, so der Analyst Ken Herbert.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Boeing-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein und bestätigen das Kursziel von 380,00 USD.Börsenplätze Boeing-Aktie:Xetra-Aktienkurs Boeing-Aktie:313,45 Euro -4,25% (25.07.2019, 17:22)