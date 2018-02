Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

285,13 EUR -0,03% (02.02.2018, 10:29)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

356,94 USD +0,73% (01.02.2018, 22:01)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.02.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktie: Rally dürfte sich fortsetzen - AktienanalyseAnleger an der Wall Street feierten in dieser Woche die guten Aussichten von Boeing (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA), so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.In der Spitze seien die Papiere des US-amerikanischen Luftfahrt- und Rüstungskonzerns zum ersten Mal in ihrer Geschichte mehr als 360 US-Dollar wert gewesen. Die Aktie habe nach dem Quartalsbericht an ihren Lauf der vergangenen zwei Jahre angeknüpft. Seit ihrem im Februar 2016 erreichten Zwischentief bei 102 US-Dollar sei die Aktie mittlerweile mehr als Dreieinhalbfache wert. Allein in diesem Jahr hätten sie bis dato um rund 20 Prozent zugelegt, so dass sie aktuell im Dow Jones an erster Stelle stünden. Der Anstieg habe angedeutet, dass bereits deutlich gestiegene Aktien mit guten Zwischenberichten weiter steigen könnten.Ein Produktionsrekord und die US-Steuerreform hätten Boeing im letzten Jahr den höchsten Gewinn seiner Geschichte beschert. Auch im laufenden Jahr solle der Gewinn pro Aktie noch einmal um bis zu 16 Prozent steigen. Nach dem Hoch bei 361,45 US-Dollar könnte zwar eine kleine Korrektur folgen, durch welche die Kurslücke zwischen 345 und 350 US-Dollar geschlossen würde, jedoch sollten die Notierungen dabei nicht unter die jüngsten Tiefs bis 332 US-Dollar fallen, um den Höhenflug fortzusetzen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link