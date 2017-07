Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

181,27 Euro +0,60% (19.07.2017, 15:33)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 209,37 +0,54% (19.07.2017, 15:36)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

(19.07.2017/ac/a/n)

Charlotte (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Ronald Epstein von BofA Merrill Lynch Research:

Ronald Epstein, Analyst von BofA Merrill Lynch Research, rechnet laut einer aktuellen Aktienanalyse bei den Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) nunmehr mit einer neutralen Kursentwicklung.

In der kommerziellen Luftfahrt bahne sich das Erreichen eines Höhepunkts im Zyklus an, so die Einschätzung der Analysten von BofA Merrill Lynch Research.

Sinkende Produktionsraten bei Großraumflugzeugen dürften die finanzielle Performance von Boeing Co. beeinträchtigen und die Möglichkeiten zur Steigerung des Free Cash flows begrenzen.

Allerdings konstatiert Analyst Ronald Epstein, dass die kurzfristige Cash-Generierung die Zyklizität überwiege.