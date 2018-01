Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

288,00 Euro 0,00% (18.01.2018, 12:54)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 351,01 (17.01.2018)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (18.01.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer Aktienanalyse bei den Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) unter die Lupe.Mehr als 100% in knapp einem Jahr - und das nicht etwa mit einem Technologiekonzern, sondern mit einem Vertreter aus der Old Economy. Und das Wertpapier scheine auch gar keine Anstalten zu machen, seinen Höhenflug zu beenden. Was sollten Investoren nun tun?Generell dränge sich bei derartigen Fahnenstangen-Charts natürlich der Spruch auf: "An Gewinnmitnahmen ist noch niemand gestorben." Andererseits: Bei einem Verkauf etwa bei der Ausbildung der Fahnenstange im Juli wären mehr als 50% Kursperformance entgangen.Letztlich sollten Investoren entweder einen Teil ihrer Gewinne mitnehmen, indem beispielsweise die Hälfte der Position verkauft werde. Oder - sofern man über starke Nerven verfüge - man bleibe einfach weiterhin an Bord. Jedoch sollte zumindest der Stoppkurs zur Gewinnsicherung deutlich nachgezogen werden. "Der Aktionär" empfehle jetzt zur Gewinnsicherung einen Stopp bei 200 Euro.Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:288,00 Euro +2,13% (18.01.2018, 12:30)