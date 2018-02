Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

281,53 EUR +2,06% (07.02.2018, 16:06)



NYSE-Euronext-Aktienkurs Boeing-Aktie:

USD 346,79 +1,72% (07.02.2018, 15:56)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Euronext Ticker-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (07.02.2018/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Nach einem außerordentlich starken Schlussspurt in Q4 habe Boeing mit den operativen Zahlen für 2017 überzeugen können. Sowohl Umsatz- als auch Ergebniszahlen hätten über den Markterwartungen gelegen, auch wenn der starke Ergebnisanstieg durch hohe Belastungen im Vorjahr überzeichnet gewesen sei. Zusätzlich habe das Unternehmen von einem stark positiven Effekt aus der US-Steuerreform profitiert. Auch der Ausblick 2018 habe für Beifall an der Börse gesorgt. Entsprechend habe der Analyst seine Planung erneut überarbeitet und deutlich angehoben. Hieraus ergebe sich eine deutlich höhere Bewertung, die der Aktienkurs jedoch bereits wiedergebe.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, erhöht entsprechend sein Kursziel von USD 250,00 auf USD 330,00 und bestätigt seine "halten"-Empfehlung für die Boeing-Aktie. (Analyse vom 07.02.2018)Börsenplätze Boeing-Aktie:XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:280,40 EUR +5,09% (07.02.2018, 15:53)