Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

New York (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Howard Rubel von Jefferies & Co:Howard Rubel, Analyst von Jefferies & Co, bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Die Analysten von Jefferies & Co gehen bei Boeing Co. von einem weitergehenden Gewinnwachstum aus.Analyst Howard Rubel weist darauf hin, dass sich die Bewertungsmultiplen der Boeing-Aktien typischerweise am Marktdurchschnitt orientieren würden. Dies dürfte solange der Fall sein bis es klare Anzeichen für einen Gewinnhöhepunkt gebe.Die Aktienanalysten von Jefferies & Co halten in ihrer Boeing-Aktienanalyse am Votum "buy" fest und erhöhen das Kursziel von 200,00 auf 230,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Boeing-Aktie:178,37 Euro +0,28% (10.07.2017, 13:11)