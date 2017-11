XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (02.11.2017/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) auf.Die 9M-Zahlen hätten mit einem Umsatz von USD 68,0 Mrd. gegenüber dem Vorjahreszeitraum einen Rückgang um 5% ausgewiesen, der insbesondere aus Produktumstellungen (Modell 737) resultiert habe. Das operative Ergebnis nach US-GAAP habe sich hingegen nach hohen Belastungen im Vorjahr (Boeing 747-8 und Tankflugzeugprojekt) nahezu auf USD 7,2 Mrd. (+99%) verdoppelt. Dies habe einem Anstieg der operativen Marge um 5,6 PP auf 10,7% entsprochen. In der Non-GAAP-Betrachtung sei das operative Ergebnis um 85% auf USD 6,3 Mrd., die Marge um 4,5 PP auf 9,3% gestiegen. Das EPS habe sich nach GAAP auf USD 8,27 (Vj.: USD 5,04), Non-GAAP (Core EPS) auf USD 7,26 (Vj.: USD 4,79) belaufen.Während das Auslieferungs- und Umsatzziel unverändert geblieben sei, habe Boeing erneut seine Ergebnisguidance leicht angehoben.Nach der positiven Entwicklung in H1/2017 habe Boeing das Q3 und damit die ersten neun Monate des Jahres unaufgeregt abgeschlossen. Die Entwicklung verlaufe weitgehend plangemäß. Ärgerlich seien aber erneute Belastungen durch das Tankerprogramm sowie das Thema Bombardier. Nach Beschwerden von Boeing hätten die USA Strafzölle für die Flugzeugmodellreihe C-Serie von Bombardier verhängt. Schlussendlich habe der Erzrivale Airbus infolge dessen einen Mehrheitsanteil an diesem Flugzeugmodell quasi geschenkt bekommen und werde voraussichtlich durch eine Endmontage im Airbus-eigenen US-Werk die Strafzölle umgehen können. Dies bringe Boeing unter Zugzwang, da das eigene Produktportfolio kein Modell unterhalb der 737 aufweise. Denkbar wäre eine Ausweitung der Kooperation mit dem brasilianischen Hersteller Embraer, sicher aber nicht zu mit Airbus vergleichbaren Konditionen.Börsenplätze Boeing-Aktie: