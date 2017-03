Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme.

(07.03.2017/ac/a/n)

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktienanalyse des Analysten Myles Walton von der Deutschen Bank:Myles Walton, Analyst bei der Deutschen Bank, bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Euronext-Symbol: BA).Der Stellenabbau bei Boeing Co. im Bereich Verkehrsflugzeuge sei umfassender als angenommen.Kostensenkungen zusammen mit aggressiven Aktienrückkäufen sowie mögliche positive Effekte durch eine Steuerreform sollten den Aktienkurs nach Ansicht der Analysten der Deutschen Bank in die Höhe treiben.Analyst Myles Walton korrigiert die Schätzungen nach oben und setzt das Kursziel für die Boeing-Aktie von 192,00 auf 205,00 USD herauf. In acht von neun Jahren mit Stellenstreichungen (Zeitraum 1997 bis 2015) habe die Boeing-Aktie eine Outperformance gegenüber dem S&P 500 von durchschnittlich 24% erzielt.Börsenplätze Boeing-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Boeing-Aktie:170,65 Euro +0,27% (07.03.2017, 14:43)