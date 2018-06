XETRA-Aktienkurs Boeing-Aktie:

288,53 EUR +1,62% (27.06.2018, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs Boeing-Aktie:

289,44 EUR +1,73% (27.06.2018, 15:38)



NYSE-Aktienkurs Boeing-Aktie:

334,57 USD +0,99% (27.06.2018, 15:31)



ISIN Boeing-Aktie:

US0970231058



WKN Boeing-Aktie:

850471



Ticker-Symbol Boeing-Aktie Deutschland:

BCO



NYSE-Symbol Boeing-Aktie-Aktie:

BA



Kurzprofil Boeing Co.:



Boeing Co. (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) ist eines der weltweit führenden Luft-, Raumfahrt- und Rüstungsunternehmen. Zur Produktpalette von Boeing gehören neben zivilen und militärischen Luftfahrzeugen auch Raketen, Satelliten und integrierte Verteidigungssysteme. (27.06.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Boeing-Aktie: Bärische Vorzeichen häufen sich - ChartanalyseSeit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten hat sich der Kursverlauf der Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058, WKN: 850471, Ticker-Symbol: BCO, NYSE-Symbol: BA) mehr als verdreifacht und erreichte ein Rekordniveau von 374,48 US-Dollar Anfang Juni, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Anschließend aber habe die protektionistische Haltung der USA auf die Märkte voll durchgeschlagen und weltweit einen nicht unerheblichen Kurssturz verursacht. Dabei sei Boeing sogar unter seinen Terziärtrend #3 auf 327,60 US-Dollar zurückgefallen. Trotzdem sei hierdurch die Seitwärtsbewegung zwischen 311,17 und 374,48 US-Dollar noch nicht verlassen worden, könnte jedoch für die nächste Zeit aber noch anstehen!Noch könne sich die Boeing-Aktie in der aktuell neutralen Handelsspanne sicher wiegen, sobald aber die Handelsspanne seit Beginn dieses Jahres zur Unterseite verlassen werde, dürften sich unweigerlich größere Kursverluste einstellen, die Aktionäre rasch wieder auf den Boden der Tatsachen bringen könnten. Zugleich biete ein solches Szenario aber auch eine hervorragende Short-Chance, sofern genügend Risikobereitschaft an den Tag gelegt werde.Ausgehend von der marktbreiten Erholung zur Wochenmitte könne zunächst eine Pullback-Bewegung zurück an 340,00 US-Dollar abgeleitet werden. Spätestens an der zuvor gebrochenen Trendlinie etwas oberhalb der genannten Kursmarke sollte die Fortsetzung des kürzlich aufgestellten Verkaufssignals umgesetzt werden und die Aktie zunächst an 311,17 US-Dollar abwärts drücken. Größere Verkaufssignale in Richtung 270,00 US-Dollar würden allerdings erst bei einem nachhaltigen Wochenschlusskurs darunter auftreten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Boeing-Aktie: